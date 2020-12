Unibail verliest op rode AEX

Rond elf uur daalt de AEX-index 0,3% naar 609 punten. De AMX zakt 0,3% naar 902,9 punten. De koersenborden in Londen (-0,2%), Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-0,5%) kleuren eveneens rood.

Elders is er op de aandelenmarkten eveneens weinig vuurwerk. In Japan sloot de Nikkei-index vanochtend 0,03% hoger. Op Wall Street werd het record van de brede S&P 500-index woensdagavond aangescherpt dankzij een winst van 0,2%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting met kleine uitslagen. Voor de Dow Jones-index wordt een circa 0,2% lagere opening voor zien. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een vlakke tot licht hogere start.

Bekijk ook: Deze aandelen moet je in december in de gaten houden

Beleggers blijven vandaag gespitst op de ontwikkelingen rond de extra stimuleringsmaatregelen in de VS. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer riepen op om de gesprekken over extra coronasteun te hervatten. Uit het zogeheten Beige Book, een rapport van de Fed dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, bleek woensdag dat het herstel van de Amerikaanse economie van de coronacrisis stagneert. Dat komt onder meer door het toenemende aantal coronabesmettingen.

De Chinese economie laat daarentegen verder herstel zien van de coronacrisis. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit nam de bedrijvigheid in de dienstensector van het land in november toe tot het hoogste niveau sinds april 2010.

Bekijk ook: Toeleverancier aan jachtenbouwers legt aan op NPEX

In de AEX is techinvesteerder Prosus de koploper met een winst van 2,7%. Staalfabrikant ArcelorMittal plust 1,3%.

Unibail (-3,1%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Het winkelvastgoedfonds is van plan om €545 miljoen aan obligaties af te lossen.

Royal Dutch Shell zakt 1,1%. De ’Olies’ profiteren niet van het koopadvies van analisten van Bernstein. Zakenbank JPMorgan heeft haar beleggingsadvies voor aandelen Shell deze week ook al opgeschroefd naar ’overwogen’.

In de AMX is luchtvaartconcern Air France KLM in trek met een plus van 1,3%. Biotechnologiebedrijf Pharming (-2,6%) staat daarentegen onderaan bij de middelgrote fondsen.

SBM Offshore koerst 2,5% in het rood. Klokkenluider Jonathan Taylor, die in 2012 vertrok bij SBM Offshore en daarna gevoelige informatie over SBM’s gigantische corruptieverleden lekte, zit na 124 dagen nog altijd vast in Kroatië. Daar verzet hij zich tegen uitlevering aan Monaco. Taylor vreest voor een eenzame kerst.

Bodemonderzoeker Fugro (-1,8%) is bezig met een claimemmissie waarbij aandeelhouders nieuwe aandelen kunnen aanschaffen voor €2,12 per stuk. Daarbij geven 13 aandelen Fugro recht op het kopen van 11 nieuwe aandelen. De claimrechten kunnen worden uitgeoefend tot 10 december.

Bij de smallcapfondsen maakt biotechnologiebedrijf Vivoryon een koerssprong van 8,4%. Het voormalige Probiodrug tikt daarmee de hoogste koers in bijna een jaar aan.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.