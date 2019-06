Fagron schikt zaak met Amerikaanse justitie

Fagron had al een voorziening getroffen van 8,4 miljoen dollar voor de zaak. Het bedrijf treft nu een aanvullende voorziening van 13,9 miljoen dollar om aan het totaalbedrag te komen. Die drukt al in het eerste halfjaar van dit jaar op het resultaat.

Om kwart over twee werd de handel in Fagron geschorst in aanloop naar de publicatie van het bericht. De beurskoers stond toen 3,7% lager. Inmiddels is deze licht opgeveerd tot een verlies van ongeveer 3%.