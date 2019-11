Japanse economische groei zakt flink in

De economie groeide in de meetperiode met 0,2 procent op jaarbasis, aldus overheidsgegevens. Dat is het traagste tempo in een jaar tijd. Kenners hadden in doorsnee een groei met 0,9 procent voorzien. In de periode april tot en met juni was sprake van een bijgestelde groei van 1,8 procent. Eerder werd voor deze periode nog een groei van 1,3 procent opgetekend.

Ook de groei van de particuliere consumptie koelde af.