Osram waakt voor problemen in auto-industrie

Het Duitse verlichtingsbedrijf zette daarbij een aangepast bedrijfsresultaat in de boeken van 114 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 22 procent op jaarbasis. Het resultaat was ook hoger dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Bij de automotive-divisie daalde het bedrijfsresultaat met bijna 3 procent tot 47 miljoen euro. Bij de opto-halfgeleiders was sprake van een 28,2 procent hoger resultaat tot 88 miljoen euro.

Volgens Osram blijven marktomstandigheden in de auto-industrie onzeker. Evengoed handhaafde de onderneming haar verwachtingen. Daarbij zal de omzet in het lopende boekjaar ergens tussen de 3 procent krimp en 3 procent groei uitkomen. De winstmarge ligt daarbij tussen de 9 en 11 procent. Verder rekent Osram op een positieve vrije kasstroom.