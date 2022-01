Premium Het beste van De Telegraaf

Opening na zes bouwjaren en enorme kostenoverschrijding Eind aan lijdensweg ’Zeesluis IJmuiden’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De officiële opening van de nieuwe zeesluis in IJmuiden woensdag door koning Willem-Alexander betekent een opluchting voor de betrokken bouwers en Rijkswaterstaat, maar ze zijn nog niet van elkaar verlost. Over een aantal weken moet duidelijk worden of overschrijding van bijna 300 miljoen euro anders verdeeld moet worden.