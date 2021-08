Goudkoper blijkt opeens duurder uit

De belangenvereniging vergeleek de aankopen van goud bij meerdere aanbieders in Nederland. Opvallend was dat ze alle een premie berekenden, die er vorig jaar niet was.

Over 2020 was goud een proftijtelijke belegging, met een stijging in waarde van 14% op jaarbasis. Maar dit jaar staat een stuk goud bij een prijs van $1818 rond 5% lager.

Door de uitbraak van corona voorjaar 2020 ontstonden lockdowns, lagen smelterijen stil en konden veel leveranciers in Europa dat voorjaar onvoldoende edelmetalen leveren uitgerekend toen de vraag van consumenten hoog was.

De actuele goudprijs is dit jaar, bij ongeveer €49.000, weer vergelijkbaar met begin van het jaar. De voorraden en levertijden zijn over het algemeen weer hersteld, constateert de VEB na een rondgang bij zes grote aanbieders van fysiek goud in Nederland.

Maar de premies die de aanbieders hanteren liggen voor de zes grote aanbieders wel boven het niveau van begin vorig jaar, merkt de VEB.

Vaak wordt voor de kleinere baren goud, de staven, een grotere premie gerekend bovenop de goudwaarde. „Hoe kleiner de baar, des te minder waar een belegger voor iedere euro krijgt”, aldus de VEB.