Britse huizenprijzen fors gestegen

LONDEN (AFN/RTR)

Het was tevens de derde maand op rij dat de huizenprijzen een stijging op jaarbasis lieten zien van meer dan 1 procent. Daarmee zijn er steeds meer tekenen dat de Britse economie een opleving laat zien volgend op de parlementsverkiezingen in december. Toen boekte premier Boris Johnson zo'n grote overwinning dat hij in staat werd gesteld om de brexit eindelijk te regelen.

De Britse vastgoedmarkt raakte eerder enigszins in het slop nadat de Britten zich in 2016 in een referendum hadden uitgesproken voor vertrek uit de Europese Unie. Meerdere vertragingen van de brexit veroorzaakten onzekerheid, met impact op de economie en de huizenmarkt.