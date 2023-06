Vattenfall halveert teruglevertarief zonnestroom

Reden is volgens directeur Cindy Kroon dat de stroomprijzen sterk onder druk staan door de grote hoeveelheid zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Vorig jaar is het aantal zonnepanelen met maar liefst 28 procent gegroeid. Bij heel mooi weer is er meer aanbod dan vraag naar stroom, waardoor de prijs daalt en soms zelfs negatief is.

Toen de energietarieven stegen, had Vattenfall het teruglevertarief voor overtollige stroom die aan het net wordt teruggegeven van 0,07 euro naar 0,168 euro verhoogd. Nu wordt dat tarief meer dan gehalveerd en gaat het per 1 augustus naar 0,0760 euro per kWh.