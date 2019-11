Nieuwe eigenaar Hudson’s Bay-pand Rotterdam

Opvallend detail is dat het Oostenrijkse Signa de meeste Europese activiteiten van Hudson’s Bay overnam. Signa was al de eigenaar van het Duitse Karstadt en nam Galeria Kaufhof, dat in handen was van Hudson’s Bay Company, over. Alleen de Nederlandse Hudson’s Bay-winkels bleven in Canadese handen. Die gaan echter voor het einde van het jaar dicht.

