Topman Airbnb met beide benen op de grond na spectaculair beursdebuut

Chesky benadrukt dat de wereld als gevolg van de pandemie nog steeds zeer onzeker is, zo stelt hij vrijdag in een interview met de Financial Times. Hij wijst er op dat het voor zijn bedrijf vooral afwachten is wanneer het toerisme weer op gang komt.

Bekijk ook: 5 vragen over succesvolle beursdebutant Airbnb

De topman van Airbnb was lange tijd ook huiverig om met zijn bedrijf naar de beurs toe te gaan. De focus van veel beleggers om vooral te kijken naar de vooruitzichten op de korte termijn stond voor hem lange tijd een gang naar Wall Street in de weg.

Op de eerste handelsdag, waarbij de openingskoers pas uren later tot stand kwam, verdubbelde de koers van Airbnb. De waarde van het platformbedrijf bedraagt daarmee zo’n $100 miljard. Op vrijdag zette het beursfeestje voort.

Airbnb werd opgericht in 2008. Samen met zijn medeoprichters Joe Gebbia en Nathan Blecharczyk werd door Chesky in de voorbije jaren gewerkt aan het succes om via internet te bemiddelen in de verhuur van woningen.