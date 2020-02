Toyota heropent Chinese fabrieken

De fabrieken in Changchun en Guangzhou zullen op 17 februari worden opgestart, terwijl de activiteiten in Tianjin een dag later worden hervat, aldus een woordvoerder van de Japanse automaker. Dat is een week later dan aanvankelijk gepland. De fabriek in Chengdu wordt nog een week dicht gehouden, onder meer door problemen in de leveringsketen.

Andere autofabrikanten zien zich door het virus ook genoodzaakt fabrieken langer dicht te houden, mede door een tekort aan onderdelen. Ook is er in sommige gevallen te weinig personeel door de opgelegde reisrestricties.