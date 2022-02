Miljoenen voor stoepscooterverhuurder

Dat maken de partijen woensdag bekend. De straatverhuurder begon in 2020 en telt nu meer dan 3.000 scooters aan in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Breda, Groningen, Leeuwarden en Düsseldorf. Met het geld wil het zowel in Nederland als in het buitenland meer scooters op stoepen neerzetten.

Straatscooterverhuurders timmerden vorig jaar flink aan de weg met investeringsrondes van €24 miljoen voor Felyx, waar De Hoge Dennen van Kruidvatfamilie De Rijcke in zit, en €50 miljoen voor Go Sharing, waarin onder andere Rabobank en miljardair Robert van der Wallen participeren.