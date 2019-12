'Just Eat-veiling steeds waarschijnlijker'

Takeaway zet de transactie door als 75 procent van de aandeelhouders Just Eat instemmen met de deal. Na afloop van de eerder gestelde deadline woensdag had de onderneming 13,5 procent van de stukken toegewezen gekregen. De nieuwe deadline loopt op 27 december af. Volgens de Britse regels is dat ook de datum waarop een potentiële veiling zou worden gestart.

Aangezien het nog niet storm loopt met de aanmeldingen ziet ING de kans op een veiling alleen maar toenemen. Prosus, dat 740 pence per aandeel biedt, zet de overname door als het de steun heeft van 50 procent van de stukken, plus één. ING merkt op dat de aandelendeal van Takeaway Just Eat waardeert op 691 pence per aandeel.

ING hanteert een koopadvies op Takeaway met een koersdoel van 110 euro. Bij een overname van Just Eat kan daar circa 20 euro bij op worden geteld. Het aandeel Takeaway stond donderdag omstreeks 09.50 uur 0,2 procent lager op 84 euro.