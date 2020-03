’Ziekmeldingen corona kostten tot nu toe €1,12 miljard’

Het bedrag van €1,12 miljard lijkt veel, maar is nog altijd minder dan in het griepseizoen 2017/2018, toen de gewone griep lang heerste in Nederland en er voor €1,3 miljard aan ziekmeldingen waren.

Waarschijnlijk stijgen de kosten volgende week wel boven dit bedrag uit. Dit bedrag staat los van de verdere economische schade die de coronacrisis oplevert.

Brabant

De kosten voor ziekgemeld personeel zijn met 232 miljoen euro het hoogst in Noord-Brabant, de provincie met op dit moment de meeste zieken.

Sinds februari melden fors meer mensen zich ziek. Ook Nederlanders met milde klachten zoals een verkoudheid wordt aangeraden thuis te blijven.