Spanje keurt bod Prosus op Just Eat goed

Prosus en het Nederlandse Takeaway.com zijn in een biedingsstrijd verwikkeld om het Britse Just Eat. Het bod van Prosus hangt een prijskaartje van 5,1 miljard pond, omgerekend 6,1 miljard euro, aan Just Eat. Takeaway wil met de Britten fuseren via een aandelenruil.

Het bestuur van Just Eat blijft ondanks het verhoogde bod van Prosus achter een samengaan met Takeaway staan.