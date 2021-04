’Google houdt concurrenten buiten veiling voor advertenties’

Google is na deze beschuldiging in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd wegens handel met voorkennis op de grote digitale advertentiemarkt.

Volgens documenten die bij deze zaak zijn gevoegd, gebruikt de grootste zoekmachine ter wereld een geheim gehouden softwaresysteem. Dat pakket zou Google bij alle advertentieverkopen een onevenredig groot voordeel geven tegenover zijn online rivalen bij de doorlopende online veiling van advertentiesruimte.

Bekijk ook: Nieuwsbedrijven staan nog geen gouden bergen te wachten als Facebook gaat betalen

De prijsbepaling in zo’n veiling tussen concurrenten is een kwestie van seconden. De advertenties verschijnen dan bij websites, die dankzij algoritmes passen bij eerdere voorkeuren van consumenten.

Verdwenen project

Google is wereldwijd de meest gebruikte zoekmachine, maar het bedrijf moet wel andere aanbieders met advertenties toelaten op diens website voor miljarden gebruikers.

Bekijk ook: Nederlandse cloud wil plek veroveren naast dominante techreuzen VS

De software die Google zou gebruiken is onderdeel van zijn project Bernanke, zo bleek uit de rechtbankstukken. Het geeft Google toegang tot alle gegevens over eerdere biedingen in de advertentieveilingen bij onderdeel Google Ads, iets waar concurrenten niet over zouden kunnen beschikken, aldus de aanklacht.

Eigen klanten konden in korte tijd zo hun bieding aanpassen en daarmee voorrang krijgen op de concurrentie op de grootste zoekmachine ter wereld.

Bekijk ook: Stroomnet kan groei datacentra niet aan

Het bestaan van Bernanke werd duidelijk dankzij de gespecialiseerde nieuwsdienst MLex. Die trof in de rechtbankstukken in een eerste versie het project aan. Kort daarop werd een nieuwe verzegelde versie bij de rechtbank ingediend, waarin Bernanke was weggehaald.

’Gelijke toegang’

Volgens de Amerikaanse staat Texas, die zich eerder tegen Google keerde, heeft de zoekmachine zich daarmee een onvenredig voordeel verschaft.

Google bestrijdt dat. Het stelt in een reactie dat alle partijen dezelfde toegang hebben tot advertentieadata. Uit eerder Brits onderzoek naar het systeem Bernanke zou geen onevenredig voordeel zijn gebleken.