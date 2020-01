Kleine omzetdaling voor RoodMicrotec

Het bedrijf had niet alleen last van de algehele teruggang in de chipindustrie maar ook van de neergang van de auto-industrie. De omzet van RoodMicrotec kwam uit op 13,2 miljoen euro. In 2018 was dat nog 13,4 miljoen euro. De divisie Test Operations liet als enige groei zien. De neergang bij de Supply Chain Managament-tak was grotendeels te wijten aan een eind 2018 geannuleerd project.

RoodMicrotec verwacht nog steeds een jaarlijkse omzetgroei op eigen kracht tussen de 8 procent en 12 procent en een jaarlijks verbeterende winst.