ABN Amro ziet financieel topman Lars Kramer vertrekken

CFO Lars Kramer vertrekt bij ABN Amro. Ⓒ ANP/Fotopersburo Dijkstra ABN AMRO BANK N.V. 14.33 -1.88 %

AMSTERDAM (ANP) - Financieel topman Lars Kramer van ABN Amro legt per 30 april zijn functie neer om zijn loopbaan buiten de bank voort te zetten. Het opvolgingsproces voor een vervanger van Kramer is al in gang gezet, laat de bank weten.