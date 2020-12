Ex-topman Goldman Sachs koopt boetedoening af met liefdadigheid

Een woordvoerder van Cohn laat nu weten dat hij "als goede burger vrijwillig een aanzienlijke donatie heeft gedaan aan goede doelen die door Goldman Sachs wordt gesteund". Cohn maakte niet bekend hoe hoog het gedoneerde bedrag was. Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat het in de buurt komt van het bedrag dat Goldman Sachs terugwilde, maar nog wel minder is.

Goldman Sachs maakte in oktober bekend tientallen miljoenen aan beloning en bonussen terug te vorderen of in te houden van zittende en voormalige topbestuurders. Dat waren onder meer topman David Solomon, oud-baas Lloyd Blankfein en dus ook Cohn. Die was tussen 2006 en 2016 president bij de bank. Daarna was Cohn tot maart 2018 economisch topadviseur van president Donald Trump. De andere bestuurders hebben ingestemd, maar Cohn heeft nog geen geld overgemaakt. Hij kan hier niet toe gedwongen worden.

In het geval van Cohn was het voor de bank moeilijker om geld terug te krijgen Bij andere topbankiers kon Goldman Sachs de uitkeringen van nog te betalen bonussen verlagen of te schrappen. Cohn kreeg zijn deel in 2017 versneld uitbetaald om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaal als onderdeel van de regering-Trump.

De topbestuurders zijn niet beschuldigd van directe betrokkenheid bij het fraudeschandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB, maar Goldman Sachs vindt dat er wel een bepaalde aansprakelijkheid moet zijn voor schandalen die plaatsvinden onder hun leiding. Dat zou volgens de bank moeten bijdragen aan het herstellen van de reputatie van het bedrijf.

Goldman Sachs sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds 1MDB. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. De Amerikaanse justitie schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdwenen. Goldman Sachs zelf trof in oktober een schikking van 2,9 miljard dollar met Amerikaanse openbaar aanklagers, omdat het via omkoping lucratieve opdrachten van 1MDB had binnengehaald.