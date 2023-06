Onderzoek: Nederlanders hebben huishoudpotjes op orde

Dus, meent directeur Hans de Kok van Pricewise, hebben de meeste Nederlanders hun inkomsten en uitgaven goed op orde. „Bij 24% van de bevolking gaat tussen de 40 en de 49% op aan vaste lasten.” De groep die maandelijks tussen de 50 en de 59% van het salaris overmaakt aan vaste kosten is met 22% iets kleiner. En wel 21% van de bevolking besteedt minder dan 40% van het inkomen aan onoverkomelijke kosten.

Vaste lasten

Onder vaste lasten vallen kosten als huur en hypotheek, energie, gemeentelijke lasten en verzekeringen. Wanneer de vaste lasten zijn betaald, kan de rest van het salaris gebruikt worden voor huishoudelijke uitgaven, voeding, kleding, inventaris, onderhoud van de woning, vrijetijdsuitgaven en sparen.

Ondanks inflatie

De Kok: “Huishoudens hebben de afgelopen jaren veel voor hun kiezen gehad. Denk aan de inflatie en de energiecrisis. De vaste lasten zijn voor veel mensen gestegen. Vaak gebeurt dit in kleine beetjes en voor verschillende losse kostenposten zoals televisieabonnementen, streaming, telefoonkosten, woonverzekeringen en online clouddiensten.”

Onder de loep

Daar komt ook nog eens bij kijken dat de boodschappen ook veel duurder zijn geworden, zegt de directeur. „Mijn advies is om van tijd tot tijd alles even onder de loep te nemen en te vergelijken. Doe dit minstens eens per jaar, dan kun je zo €1000 besparen, per jaar, ieder jaar. Dat loont dan weer.” Pricewise deed het onderzoek in samenwerking met veldwerkbureau Panel Inzicht.