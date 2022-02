Beleggersclub: wijs beloning Apple-topman Cook van $99 miljoen af

ISS, een advies voor grote aandeelhouders in Amerika, heeft zijn klanten een brief gestuurd met het advies om niet akkoord te gaan met de riante beloning die Cook afgelopen jaar heeft toebedeeld gekregen, zo meldt The Financial Times. Volgens ISS is het hoge bedrag voor het boegbeeld van Apple ’zorgelijk’. In 2015 kwam ISS ook in het geweer tegen de beloning van de topman.

Over het voorbije jaar zat Cook er zeer warmpjes bij met zijn verdiensten. Zo kreeg hij een aandelenpakket met een waarde van $82 miljoen toegewezen. Daarbovenop kwam nog een extra bonus van $12 miljoen in contanten nog eens $3 miljoen aan salaris.

In het salarispakket van Cook komen nog een aantal opvallende zaken voor. De topman ontvangt ruim $700.000 voor het persoonlijke gebruik van een privéjet. Voor zijn eigen beveiliging krijgt hij nog eens ruim $600.000 op zijn rekening gestort.

Bekijk ook: Stichting van Alexander Klöpping claimt miljard van Apple en Google

In het voorbije jaar heeft Cook met Apple uitstekend gepresteerd. De grote animo bij beleggers voor de Amerikaanse techreus stuwde het aandeel zelfs even naar een mijlpaal tot boven de $3 biljoen aan beurswaarde.