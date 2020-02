Amerikaanse luchtvaartreuzen vliegen langer niet op China

Ook vluchten van en naar Hongkong zullen worden geschrapt. United Airlines zou hier 21 februari weer mee gaan beginnen, maar de eerste vlucht staat eind april weer gepland. American Airlines had de vluchten van en naar China en Hongkong al tot 27 maart uit het schema gehaald. Daar komt nu dus ook krap een maand bij.

De VS hebben ook nieuwe restricties opgelegd aan reizigers die in China zijn geweest en het land in willen komen. Ook zijn er extra controles ingesteld op luchthavens. Delta Air Lines, partner van Air France-KLM had eerder al vluchten van en naar China tot eind april opgeschort.