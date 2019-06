Staatssecretaris wil einde aan export plastic afval

Van Veldhoven zal hier zaterdag voor pleiten bij de G20 bijeenkomst rondom milieu en energie in Karuizawa in Japan. Deze bijeenkomst wordt voor het eerst gehouden en gaat ook zondag door. Nederland is als gastland aanwezig.

Zelf verwerken

„Westerse landen zouden geen plastic afval meer moeten exporteren. Niet naar Maleisië, niet naar Indonesië, nergens heen. Wij moeten ons eigen plastic afval zelf kunnen verwerken, in plaats van het per boot naar andere delen van de wereld te sturen. Hier moeten we in internationaal verband afspraken over maken”, zegt Van Veldhoven.

China is al gestopt met de import van plastic afval uit de Westerse wereld. Vorige maand besloot Maleisië 3000 ton illegaal plastic afval terug te sturen naar de landen van herkomst. Het plastic zou gerecycled moeten worden, maar wordt soms gedumpt of verbrand.

Eurocommissaris

De staatssecretaris zal een verbod op de export van plastic afval ook bespreken met de nieuwe Eurocommissaris die straks verantwoordelijk zal worden voor milieubeleid.

Het Nederlandse kabinet heeft als doel in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn.