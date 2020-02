Producten van ver soms ’ronduit onveilig’

Powerbanks die je een schok geven, kerstlampjes die smelten, rookmelders die niet werken, sieraden met zware metalen of tandenbleekmiddel met veel te veel waterstofperoxide. Of speelgoed waarvan snel stukjes kunnen afbreken, zodat je kind erin kan stikken.

De producten uit China voldoen vaak niet aan de Europese veiligheidseisen. Daardoor kan het voorkomen dat een product bij gebruik smelt.

Wie shopt bij webwinkels van buiten de Europese Unie loopt een grote kans op producten die niet aan de veiligheidseisen voldoen. Dat is niet het geval bij bijvoorbeeld de Action: veel producten in de schappen van die budgetwinkel komen ook uit China, maar zijn wél goedgekeurd.

Dat blijkt uit een test die de Consumentenbond met vijf Europese zusterorganisaties heeft uitgevoerd. Van de 250 producten die werden gekocht en getest, voldeden er maar liefst 165, bijna twee derde, niet aan Europese veiligheidsregels. De producten werden gekocht bij onder meer AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay.

In sommige gevallen ging het om kleinigheden zoals ontbrekende informatie op de verpakking, maar sommige producten kunnen ronduit gevaarlijk worden genoemd, zegt Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond.

Oververhit

Bijna driekwart van de elektrische apparaten als powerbanks, usb-laders en reisadapters van webwinkels buiten de EU kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen een schok geven, oververhit raken, smelten en zelfs in brand vliegen.

Usb-ingang voor en na gebruik.

Van de kerstverlichting deugde maar liefst 90 procent niet. Er is een risico op brand en elektrocutie. Een aantal rookmelders ging niet af en niet één van de koolmonoxidemeters waarschuwde voor een te hoog CO-gehalte.

In 7 van de 11 bestelde tandenbleekmiddelen zat een te hoge concentratie waterstofperoxide. In een deel van het speelgoed zat een 200 keer te hoge concentratie weekmakers (ftalaten). Die kunnen hormoonontregelend werken en de vruchtbaarheid aantasten. En in sieraden werden zware metalen als lood, cadmium en nikkel aangetroffen.

De Consumentenbond adviseert om geen kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed of apparaten die op stroom werken te kopen via een platform buiten de EU. Directeur Sandra Molenaar is geschokt. „Consumenten lopen enorme risico’s.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit test producten van buiten de EU steekproefsgewijs, maar het is onmogelijk om alle 70.000 pakketjes die dagelijks uit China of Hongkong komen te checken, aldus de Consumentenbond.