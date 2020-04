Coronaverveling? Vraag naar huur-Lego explodeert

Met de uit 7500 stukjes bestaande Millennium Falcon kom je je thuisquarantaine wel door. Ⓒ Aldo Allessie

Bussum - Met 7500 bouwstenen is de Lego Star Wars Millennium Falcon een van de grootste en duurste legosets die er zijn. Toch vliegt het ruimteschip van Han Solo over de toonbank bij de bouwsteenwinkel in Bussum. Als verhuurobject.