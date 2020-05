Vastned komt eerder met strategische update

Het was de bedoeling dat de strategie-update van Vastned "volgend jaar" zou plaatsvinden. Dat zal nu zijn tijdens de publicatie van de jaarcijfers over 2020, in februari volgend jaar.

De huidige strategie van Vastned begon in 2017 en het bedrijf richt zich steeds nadrukkelijker op groei van zogeheten high street assets in Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Madrid.