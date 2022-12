Premium Het beste van De Telegraaf

Na dertien jaar kan het boek DSB dicht: ’Banken lijken weinig veranderd’

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Pieter Lakeman (linksonder) kreeg DSB aan het wankelen. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Een tijdperk in de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen is voorbij: de nasleep van het faillissement van Dirk Scheringa’s DSB Bank is afgerond. Oud-spaarders konden zich tot vrijdag melden voor misgelopen rente. Velen hebben dat niet gedaan. Zij zijn inmiddels overleden of DSB allang vergeten.