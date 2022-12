Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een... verpleegkundige in gehandicaptenzorg?

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Zaterdag is het Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, een dag die in het leven is geroepen om extra stil te staan bij de twee miljoen mensen in Nederland met een handicap. Voor hen is meedoen op alle gebieden van het leven, niet altijd vanzelfsprekend. Sommigen zijn daarvoor afhankelijk van zorg. Verpleegkundigen leveren dagelijks dit soort zorg.