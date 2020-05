Amerikaanse beurzen houden winsten vast

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden tijdens de middaghandel in New York stevig in het groen. De aandacht op Wall Street ging onder meer uit naar kwartaalcijfers van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's. Daarnaast werd positief gereageerd op het versoepelen van de coronamaatregelen, wat in steeds meer landen gebeurt.