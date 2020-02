Tesla is opvallende daler op Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt, na berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. Beleggers verwerkten daarnaast weer veel bedrijfscijfers. Verder was Tesla een opvallende daler.