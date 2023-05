Premium Het beste van De Telegraaf

LTO Nederland ziet geen heil in natuurherstelwet: ’Hier is stikstof niks bij’

Door Eva Segaar

Boer aan het maaien in natuurgebied. Ⓒ ANP / Erald van der Aa

Amsterdam - LTO Nederland, werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland zien geen heil in de natuurherstelwet die in Brussel in de maak is. Dat laten zij weten in een reactie. „Hier is stikstof niets bij.”