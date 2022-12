Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-topsporters drijvende kracht achter anderhalve ton voor jongerenprojecten Komt oud-Ajacied Luís Suarez volgend jaar naar sportgala Laureus?

Door Menzo Willems

Prins Pieter-Christiaan (l.), prinses Anita, DigiBendebaas Fabian Leijten en zijn Warchildcollega Ernst Suur.

Goede doelengala’s zijn vaak ver-van-mijn-bedshows. Het Laureusgala in Eindhoven ging echter om kinderen dichtbij, in onze buurt of straat. Uit kansarme gezinnen of zonder aansluiting op school. Laureus helpt hen met sport hun leven op de rit te krijgen.