OPEC verhoogt olieproductie deze zomer sterker dan gepland

Dat melden OPEC en partners als Rusland en Kazachstan donderdagmiddag in Wenen tijdens hun reguliere vergadering van het Joint Ministerial Monitoring Committee.

Zij waren tot nu toe samen goed voor ruim de helft van de wereldwijde olielevering in een oververhitte energiemarkt.

Afgelopen maanden bleef de extra productie van olie achter bij aankondigingen. Per dag was dat maar 130.000 vaten afgelopen maand, aldus Bloomberg. Dat moesten er 430.000 zijn.

De toename tot 700.000 vaten productie per dag zal worden verdeeld over alle kartelleden, zo is de afspraak.

Russische sanctie

Saoedi-Arabië wilde vooraf al meer olie oppompen, omdat Rusland vanwege Europese sancties aanzienlijk minder kan produceren of minder gaat leveren door sancties die het tegen klanten inzet.

De leider van oliekartel OPEC wilde in het gat springen dat Moskou achterlaat om controle over de oliemarkt te houden. Na afloop complimenteerde Rusland de Saoedische bondgenoot voor de goede samenwerking.

In reactie op de eerste geruchten via de Financial Times daalde de olieprijs 2,5% tot $112,20 per vat. Richting het besluit zakte die nog 0,5%.

Ook de Verenigde Arabische Emiraten zouden hun olieproductie kunnen vergroten.

Saoedische top

Vooraf riepen Europese landen en de Verenigde Staten op de olieproductie fors op te tuigen om de prijzen te drukken. Tot nu toe hielden de Saoedi’s en partners zich doof voor deze smeekbedes. Volgens de Saoedische prins Faisal bin Fahran is er een productietekort, doet OPEC al wat het kan, maar stijgen de prijzen door een gebrek aan raffinagecapaciteit in de hele wereld.

Iran zucht ondertussen nog onder sancties, nadat de Verenigde Staten een blokkade op die olieaankopen oplegde.

De dertien leden van OPEC en partners als Kazachstan kampen daarbij zelf met productieproblemen. Zij kunnen vaak de eerdere beloften van meer olie niet waarmaken. Libië bijvoorbeeld leverde voor de burgeroorlog 1,2 miljoen vaten olie per dag, dat was vorige maand een kwart minder.

Forse beperking

De levering van 600.000 vaten per dag betekent bij de huidige praktijk en problemen dat hooguit de helft daarvan op de markt komt.

De benzineprijs is in Nederland, ondanks verlaging van accijns en btw, het recordniveau van €2,50 per liter genaderd.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is de prijs van Brent-olie, de meest gebruikte soort in Europa, van $97,90 naar $127 per vat van 159,9 liter gestegen.

De Amerikaanse president Biden bezoekt waarschijnlijk deze maand Saoedi-Arabië in een poging meer brandstof op de wereldmarkt te krijgen. China maakt zich op voor de terugkeer naar de markt, nu het aantal besmettingen met corona drastisch is gedaald.

Het Kremlin kondigde aan zijn Oerol-olie ondanks de sancties nooit tegen een verlies ten opzichte van de marktprijs te zullen verkopen.