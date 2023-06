Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Donkere wolken gaan zon op Damrak verdrijven’

Door Mark Garrelts

Na de monetaire uitkomsten van de ECB en de Federal Reserve maken beleggers zich op voor het rentebesluit van Bank of England die naar verwachting weer in actie gaat komen in de strijd tegen de inflatie. Verder komen de prestaties van Fedex naar buiten, die van belang als graadmeter voor de economische gang van zaken in de grote regio’s.