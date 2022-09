Beursblog: AEX steeds verder onder druk; PostNL maakt flinke rit omlaag

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX zakt vrijdag na een flink lagere start verder weg naar het laagste niveau sinds begin september. De vrees voor een economische neergang geeft beleggers de aanzet om uit de markt te stappen. Vooral Just Eat Takeaway en Adyen liggen er somber bij. In de Midkap maakt PostNL een duikeling in reactie op winstalarm FedEx.