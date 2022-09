Beursblog: drama Fedex duwt Dow Jones 335 punten lager bij opening

Door Theo Besteman

Beurzen in New York openen vrijdag met. De val van Fedex met bijna 20% op zwakke vooruitzichten zet de toon. Pittig verlies (-1,4%) ook voor de AEX bij 665 punten. De index was even naar het laagste niveau sinds medio juli gezakt. Adyen en veel tech-gedreven fondsen staan onderin. Verzekeraar NN steekt met data-analist Wolters Kluwer positief af.