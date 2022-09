Beursblog: S&P 500 schiet door grens van 3900 punten omlaag

Door Theo Besteman

Zorgen over de economie drukken de beurzen in New York. Daar is de S&P 500 door een belangrijke technische grens van 3900 punten gezakt. Optie-expiraties zetten druk. FedEx waarschuwt voor een recessie en verliest 22%. Pittig verlies (-1,5%) ook voor de AEX vrijdag bij het slot van een slechte handelsweek (-3,1%). De index was even naar het laagste niveau sinds medio juli gezakt. Adyen en veel tech-gedreven fondsen sloten onderin.