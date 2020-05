Golfende Trump mikpunt van kritiek in coronatijd

In het weekend voorafgaand aan Memorial Day speelde Trump zijn favoriete spel op de golfbaan in de staat Virginia. Hij benadrukte dat het de eerste keer in bijna drie maanden was dat hij speelde.

Voordat Trump president werd, liet hij zich regelmatig negatief uit over het golfen van de voormalige president Obama gedurende de uitbraak van het ebolavirus.

In Amerika zijn dit jaar bijna 100.000 Amerikanen overleden als gevolg van de coronapandemie. Er zijn daarnaast meer dan 1 miljoen mensen in de VS besmet.