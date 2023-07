Eindelijk durven Haarlemmers ook te feesten

Vanaf 2025 jaarlijks festijn ter ere van moedig verzet burgerij tijdens Spaans beleg in Tachtigjarige oorlog.

Haarlem hield het tussen december 1572 en juli 1573 zeven maanden vol tegen een Spaanse troepenovermacht. Mede dankzij Kenau Simonz. Hasselaer. Omdat de Spaarnestad uiteindelijk werd ingenomen is een jaarlijks herdenkingsfeest als in Leiden en Alkmaar nooit van de grond gekomen. Vanaf 2025 komt daar verandering in.