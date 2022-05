Beursblog: Dow Jones verliest 100 punten op rentenotulen Fed

Door Redactie DFT

Op Wall Street is de Dow Jones 100 punten gezakt. De Federal Reserve meldt in zijn notulen van mei dat rentestijging met een half procent gepast zijn, maar bestuurders hintten ook op een pauze in die rente. In Amsterdam is de AEX woensdag met winst gesloten. Aandelen van Prosus en Just Eat zijn de grote winnaars.