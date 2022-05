Beursblog: Heineken getapt in hogere AEX; ASMI hekkensluiter

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Rond de lunch houdt de AEX een kleine winst in handen na een dag eerder nog fors te zijn weggezakt. Beleggers nemen een afwachtende houding aan op weg naar de Fed-notulen. Bij de hoofdfondsen valt Heineken in de smaak. ASMI zit in de achterhoede.