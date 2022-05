Beursblog: Takeaway zet malaise voort; koopjesjager duikt op Air France KLM

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Na een duidelijk herstel bij de start moet de AEX de winst deels weer uit handen geven. Bij de hoofdfondsen zitten Philips en Just Eat Takeaway in de achterhoede. In de Midkap pakken beleggers Air France KLM op.