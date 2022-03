Binnenland

Trillen en braken: Utrechtse studenten in ziekenhuis na après-ski in Frankrijk

Negen eerstejaarsleden van het Utrechtsch Studenten Corps en de vrouwelijke studentenvereniging UVSV zijn onwel geworden tijdens een skireis naar Risoul in Frankrijk. Vijf studenten belandden in het ziekenhuis. Ook twee mensen van buiten de verenigingen raakten onwel. Het tripje is inmiddels afgebro...