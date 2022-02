Premium Het beste van De Telegraaf

Julietta D aangekomen in Rotterdam Binnenslepen gehavende vrachtreus huzarenstukje: ’Kijk eens wat een beest!’

Door Edwin van der Schoot en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De gehavende vrachtreus Julietta D wordt de haven van Rotterdam binnengeloodst. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Het was een behoorlijke klus om het 190 meter lange en fors beschadigde vrachtschip Julietta D de haven van Rotterdam in te krijgen. Maar dinsdagmiddag, met enige vertraging, slaagden twee sleepboten van Boskalis erin de wankele zeevarende kolos, die een dag eerder nabij IJmuiden vanwege storm Corrie in aanraking kwam met een olietanker, naar binnen te loodsen.