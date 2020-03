Luxe modemerk Dior aan de slag met mondmaskers

Dior, dat in handen is van LVMH, benadrukte dat het mondmaskers gaat maken voor werknemers in de supermarkten en voor andere sectoren.

Meerdere modemerken, waaronder Gucci en Prada, hebben eerder ook al laten weten de helpende hand te bieden met onder het maken van mondmaskers of medische kleding te gaan maken.

Frankrijk gaat zwaar gebukt onder de gevolgen van de snelle verspreiding van het coronavirus. De Franse president Macron deed eerder al een oproep aan de Franse industrie om steun te geven.