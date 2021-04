Nederland laat belang in Air France KLM verwateren

Air France KLM is technisch failliet als gevolg van de coronacrisis en moet het eigen vermogen stutten. Dat gebeurt middels een aandelenemissie van €1 miljard. Daarnaast zal de Franse Staat de eerder gegeven lening aan Air France van €3 miljard omzetten in een achtergestelde lening. Dat levert geen cash op, een aandelenemissie wel.

’Eerste stap’

„Het is een eerste stap om de balans op orde te brengen en onze kaspositie op peil te brengen. De aanhoudende reisrestricties maken de operatie nog steeds heel moeilijk, zoals de lockdown in Frankrijk en het reisverbod in Nederland tot half mei. Het eigen vermogen is nog niet positief door deze herkapitalisatie”, zegt financieel directeur Frederic Gagey van Air France KLM in een toelichting.

Hij hintte erop dat er mogelijk later nog meer extern kapitaal opgehaald moet worden. De luchtvaartcombinatie knijpt hem nu richting de zomer, waarin het jaar nog een beetje gered kan worden. In het eerste kwartaal is een operationeel verlies geleden van €1,3 miljard, aldus Air France KLM.

Geen belastinggeld

Nederland is nog in gesprek met de Europese Commissie over KLM, maar er is nog geen beslissing genomen. Het kabinet wil allereerst de kapitaalbehoefte voor KLM verder onderzoeken, zo meldt minister Hoekstra (Financiën) dinsdag.

KLM stelt in een reactie dat de herkapitalisatie „een belangrijke stap is voor de verdere versteviging van de financiële basis van de groep. Voor KLM zal er op termijn ook kapitaalbehoefte ontstaan. Er lopen daartoe gesprekken met de Europese Commissie, Air France KLM, KLM en andere betrokkenen. Op inhoud gaan we nu niet in”, aldus een woordvoerder.

Het kabinet en de Tweede Kamer stelden zich eerder op het standpunt dat er geen nieuw belastinggeld naar Frankrijk mocht vloeien. Ook de Amerikaanse aandeelhouder Delta doet niet mee vanwege Amerikaanse regelgeving, maar aandeelhouder luchtvaartmaatschappij China Eastern wel. Deze wil 10% van de aandelen houden. De Franse Staat wil echter niet boven de 30% uitkomen, om te voorkomen dat het een verplicht bod op de onderneming moet uitbrengen. Het belang van Nederland in de combinatie zakt van 14% naar 9,3%, achter China Eastern.

„Er is een exitplan. We hebben duidelijke afspraken met de staten gemaakt dat we in zes jaar terug moeten zijn op een financiële situatie zoals voor de coronacrisis”, zegt Gagey, die niet wilde ingaan op de nog lopende gesprekken tussen de Nederlandse Staat en Brussel. Ook stelde Gagey dat Air France KLM de kosten per stoel ’in lijn’ moet brengen van concurrenten als Lufthansa.

De Europese Commissie wil dat Air France achttien zogeheten ’slots’ opgeeft op luchthaven Orly, dat vooral vakantievluchten faciliteert, wat neerkomt negen retourvluchten, aldus topman Ben Smith dinsdag. „Het waren lange en moeilijke onderhandelingen met Brussel omdat we geen vluchten willen afstaan aan prijsvechters, die andere sociale standaarden hanteren.” De internationale luchthaven Charles de Gaulle blijft ongemoeid. Het is nog niet duidelijk wat KLM moet opgeven op Schiphol. Brussel had 24 slots geëist, wat de som voor KLM op zes slots zou brengen.

Miljardenverlies

Het afgelopen jaar werd door Air France KLM afgesloten met een nettoverlies van €7 miljard en een nettoschuld van €11 miljard. Het eigen vermogen bedroeg negatief €5,4 miljard. De aangekondigde kapitaalinjectie lijkt niet voldoende om dit positief te maken.

Twee jaar geleden werd minister Hoekstra (Financiën) voor 14% aandeelhouder van de luchtvaartcombinatie, om zo de grip op het KLM-netwerk op Schiphol niet te verliezen. Parijs wil echter verder centraliseren, de Nederlandse vakbonden vrezen dat dit ten koste gaat van banen en routes bij KLM. Air France en KLM zijn in de herstart na corona in zekere zin concurrenten in eigen huis. Ook wil Smith Transavia verder uitbouwen.

