ACM stopt onderzoek naar ’monopolist’ Funda

Via Gmak kunnen klanten hun huis gratis verkopen, of voor €295 als zij er professionele fotografie en bijvoorbeeld een plattegrond bij willen. Het bedrijf verzorgde ook de plaatsing op Funda, maar sinds november 2021 weerde Funda de advertenties. Funda stelt als voorwaarde voor plaatsing dat een actieve tussenpartij bij de verkoop is betrokken. Volgens Gmak gingen die eisen te ver.

Bekijk ook: Huizensite klaagt bij ACM over boycot door Funda

De ACM heeft tijdens een vooronderzoek echter geen aanwijzingen gevonden voor monopolistisch gedrag. „Uit het vooronderzoek van de ACM blijkt niet dat Funda de toegang van online bemiddelaars nu belemmert”, laat de organisatie maandag weten. In reactie op die uitkomst heeft Gmak het zogenoemde handhavingsverzoek ingetrokken.

Eisen

Funda is blij met de beslissing van de ACM. „Funda stelt duidelijke eisen aan de voorwaarden waaronder makelaars gebruik kunnen maken van Funda”, stelt het bedrijf in een toelichting. „Die zijn gelijk voor alle makelaars en huizenbemiddelaars, al dan niet lid van een vereniging.”

Bekijk ook: Koper vist op Funda vaker achter het net door databank makelaars

Funda, dat voor het merendeel in handen is van makelaarsvereniging NVM, eist van tussenpartijen die een advertentie plaatsen onder andere dat ze zelf fysiek het huis hebben bekeken en beoordeeld. Ook moeten ’ongebonden intermediairs’ actief betrokken zijn bij onderhandeling over de woningverkoop om op Funda te mogen.

Gmak klaagde dat deze criteria zijn eigen verdienmodel onmogelijk maken. Funda zou traditionele makelaars beschermen tegen concurrentie van nieuwkomers. En omdat Funda het overgrote deel van de Nederlandse markt voor huizenadvertenties in handen heeft, moest de site volgens Gmak gedwongen worden om voor alle partijen te worden opengesteld.

Het bedrijf diende daarom een klacht in bij de toezichthouder. „Toen was de markt anders dan nu”, zegt directeur Chris van der Voorn van Gmak daarover. „Zelfs verkoopgeruchten zorgen nu al vaak voor een verkoop. De noodzaak om op Funda te staan is er op dit moment niet.”