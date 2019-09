'Dit kabinet vergeet de ondernemers'

Amsterdam - In aanloop naar Prinsjesdag spreken Martin Visser en Herman Stam voor de podcast Kwestie van Centen met de mensen die er deze weken echt toe doen. In deze aflevering is Hans Biesheuvel te gast, voorzitter van Ondernemend Nederland. Hij door alle aandacht voor de middenklasse, de kleine ondernemers totaal vergeten worden. "Er is geen echte ondernemerspartij meer te vinden in Den Haag, het is vreemd dat er zo hard geroepen wordt dat bedrijven de lonen maar moeten verhogen,,, zegt hij. Luister de podcast hieronder, of abonneer je gelijk via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.