Tesla beleeft beste start van het jaar ooit ondanks crisis

De opbrengsten hadden nog hoger kunnen zijn als de coronacrisis niet had gezorgd voor een kink in de kabel bij leveringen, met name aan het einde van het kwartaal toen het coronavirus zich wijd verspreidde.

De gemiddelde prijs van een afgeleverde Tesla viel in het kwartaal lager. Dit is volgens Tesla logisch te verklaren aangezien de meer betaalbare modellen Model 3 en Model Y meer van de band rolden. De marges op de auto's was volgens Tesla ruim 25 procent en de totale marge van het bedrijf lag op bijna 21 procent. Volgens Tesla is dat voor beide het hoogste niveau in achttien maanden.

Gigafactory

De winstgevendheid verbeterde vooral nadat de Chinese Gigafactory van Tesla in bedrijf was. Dat zorgde er onder meer voor dat auto's goedkoper waren om te maken. De brutowinst kwam uit op 1,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging op jaarbasis met 118 procent. Onder de streep resteerde een bedrag van 16 miljoen dollar.

Tesla had eerder al gemeld dat afgelopen kwartaal bijna 88.500 auto's waren afgeleverd, 40 procent meer dan een jaar eerder maar een vijfde minder in vergelijking met het slotkwartaal van 2019. De productie werd opgevoerd tot 102.672 auto's, tegenover 77.138 een jaar geleden.

Tesla waagde zich niet aan voorspelling voor het lopende boekjaar, ook vanwege de crisis. Na het tweede kwartaal komt het bedrijf mogelijk wel met een prognose.