VolkerWessels-dochter herontwikkelt terrein

Het plan omvat 75.000 vierkante meter aan woningen en andere functies. Zo krijgt de kunstacademie (AKV|St.Joost) een permanente plek en is er ruimte voor onder meer creatieve bedrijven, horeca, werkplekken en ateliers. Het streven is om in 2022 te beginnen met de verbouwing van de EKP-hal en de bouw van de eerste woningen. Uiterlijk in 2024 worden de eerste bewoners verwelkomd.

